Fenerbahçe'den Diego Rossi hamlesi! | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de gözler forvet bölgesine çevrildi. Sarı-lacivertllerde yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabir Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe Diego Rossi için girişimlere başladı. Rossi hücumda her bölgede görev alabiliyor. Oyuncu ile görüşmelere olumlu ilerlerse yarın İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. " dedi.

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