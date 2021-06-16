16 Haziran 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Serdar Dursun transferini yorumladı! "Onu aldıran kişi..."
A Spor yorumcusu Saffer Akbaş, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi. Akbaş, sarı lacivertlilerin kadrosuna kattığı Serdar Dursun ile ilgili olarak, "Birkaç yerde yeni teknik direktör olacak kişinin tavsiyesiyle Serdar Dursun'un alınmış olabileceğini gördüm" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
16.06.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Ozan Zeybek:"Sosa'nın Fenerbahçe'den Ayrılma İhtimali Yüksek" / A Spor / Transfer Raporu
- Serdar Dursun transferiyle ilgili çarpıcı iddia! Mesut Özil...
- Şenol Güneş ve Burak Yılmaz Galler maçı öncesi konuştu!
- Beşiktaş'ın Ersin planını açıkladı! "10 milyon Euro..."
- Salih Uçan Beşiktaş'ta Başarılı Olur Mu? Güvenç Kurtar Yorumladı! / A Spor / Spor Ajansı
- Güvenç Kurtar:"Galatasaray'ın Bu Şartlar Altında Fatih Terim'den Başka Akılcı Bir Alternatifi Yok"
- Mahmut Alpaslan, Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Serdar Dursun'u Övdü: "Tam Bir Santrfor" / A Spor
- Haldun Domaç: "Yüksek Olasılıkla Galatasaray Başkanı Yakın Oylarla Seçilecek" / Spor Gündemi
- Serdar Dursun transferini yorumladı! "Onu aldıran kişi..."
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?