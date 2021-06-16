Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Serdar Dursun transferini yorumladı! "Onu aldıran kişi..."

A Spor yorumcusu Saffer Akbaş, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi. Akbaş, sarı lacivertlilerin kadrosuna kattığı Serdar Dursun ile ilgili olarak, "Birkaç yerde yeni teknik direktör olacak kişinin tavsiyesiyle Serdar Dursun'un alınmış olabileceğini gördüm" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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