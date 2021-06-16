Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun transferiyle ilgili çarpıcı iddia! Mesut Özil...

Fotomaç Gazetesi yazarı Hüsyin Özkök, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özkök, geçtiğimiz sezon attığı 27 golle Bundesliga II'de gol kralı olan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili "Serdar Dursun transferinin Mesut Özil'in onay vermesiyle gerçekleştiğini düşünüyorum. Bu transferde Mesut'un payı mutlaka vardır." ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)

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