11 Eylül 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o soruna dikkat çekti! "Araştırılması lazım"
A Spor yorumcusu Kemal Belgin, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Belgin, "Fenerbahçe'nin sakatlık problemlerinin altındaki sebebi araştırması lazım. Neden bu kadar çok sakat veriliyor? Bu sakatlıkların bir bölümü de maçlarda değil antrenmanda oluyor. İdman programı mı yoksa idman şekli mi yanlış bilemiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
11.09.2021
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