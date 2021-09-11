11 Eylül 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "5. Haftadan sonra..."
A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Sivasspor maçını yorumladı. Alpaslan, "Fenerbahçe'nin ilk 11'ini sayarken zorlanıyoruz. Kaleci ve üçlü sabit gibi duruyor. Pereira, yeni transferleri direkt olarak oynatan bir hoca. İrfan Can ve Mesut'u bir arada kullanabilir. Ancak sabit bir kadro düzenine geçilmesi lazım. Çok farklı değişiklikler yaptığınız zaman ritim kaybolabilir. 5. haftadan sonra daha farklı Fenerbahçe olacaktır" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
11.09.2021
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