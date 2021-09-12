12 Eylül 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Övgü dolu sözler! "Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın bir kere bile isyan ettiğini görmedim"
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair yorumlarda bulundu. Uluç, "Herkes Pereira üzerinden Fenerbahçe'yi okuyor. Buruk bir ayrılık ve tekrardan geliyorsun. Transferler geç geldi, zaten çoğu ya sakatlandı ya da olmadı. Şu anda yalnızca Min-Jae Kim'den faydalanabiliyorsun. Pereira bir kele bile isyan etmedi. Aksine 'biz sahaya 11 kişi çıkıyoruz' dedi" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
12.09.2021
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