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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı sonrası ilk görüntüler!

Yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Bu antrenman öncesi flaş bir karar alındı. Sarı lacivertlilerde, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin çalışmalarını takımdan ayrı olarak gerçekleştirecek. İşte flaş kadro dışı sonrası ilk antrenmandan görüntüler... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
23.07.2021
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