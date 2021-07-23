23 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira 2 transfer istedi! Kaan Ayhan listeye alındı
A Spor yorumcusu Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Kul, "Vitor Pereira 2 transfer istedi. Biri stopere biri forvete. Pereira, hızlı bir stoper istiyor. Bu iki bölge için de en iyisinin getirilmesini istiyor. Defans bölgesi için de Kaan Ayhan ismi gündemde. Pereira'nın tanımına da uyan bir futbolcu. Fenerbahçe, bonservis bedeli ödemeyi de gözden çıkardı" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
23.07.2021
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