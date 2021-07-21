Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai için övgü dolu sözler! "Ondan bir tane daha bulamazsınız"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Aktan, Premier Lig kulüplerinin talip olduğu Macar stoper Attila Szalai ile ilgili "Bir Szalai bulmak pek kolay değil ama 16-17 milyon Euro'yu da bulmak hiç kolay değil. Bunu bulduktan sonra oraya alacağınız oyuncu daha ucuza gelmez. Orası Lemos'la, Tisserand'la olmuyor. Caulker ve Serdar Aziz bir yerde sizi stopersiz bırakabilir. Szalai'ye bu para verildiği zaman kulübü rahatlatır ama bir Szalai daha bulamazsınız." ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)

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