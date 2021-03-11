11 Mart 2021, Perşembe
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Fenerbahçe'de Pelkas, Gustavo ve İrfan Can Kahveci ilk 11'de başlayacak mı? Canlı yayında açıklandı...
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan Gustavo, Konyaspor maçında sahalara dönmüştü. Aynı maçta Sukubic ile çarpışan Pelkas futbolseverleri korkutmuş ve ambulansla sahadan ayrılmıştı. A Spor yorumcusu Volkan Demir, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'de yaşanan son gelilşmeleri aktardı. İşte detaylar...
11.03.2021
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