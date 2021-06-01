01 Haziran 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını yorumladı! "En büyük hatam dediği konu..."
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Ana Haber'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını değerlendirdi. Bilgiç, Ali Koç'un '3 yıl boyunca futbolda sınıfta kaldık, gösterilen performansa 10 üzerinden 5 veririm' sözleri tamamen Aykut Kocaman ile ilgili. Başkan, en büyük hatayı Aykut Kocaman konusunda yaptığının farkında. Ayrıca Koç'un hakemlerle ilgili yapmış olduğu açıklamalara da katılıyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
01.06.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Türkiye'nin EURO 2020 yolculuğu
- Galatasaray'a sürpriz stoper adayı
- Ahmet Akcan: "Fenerbahçe Teknik Direktör Konusunda Neden Bekliyor Anlamıyorum" /Son Sayfa/31.05.2021
- "Hiçbir cümlesi 'öylesine' değil!
- Mehmet Özcan:"Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nun Bonservislerinin Satın Alınması Zor"
- Terim'in gözdesine Beşiktaş kancası! Menajeri...
- Filip Novak'a ülkesinden talip
- Terim'in listesi belli oldu! İkisi milli 3 yıldız...
- Güneş'ten Gine maçı yorumu!
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig