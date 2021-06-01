Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını yorumladı! "En büyük hatam dediği konu..."

A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Ana Haber'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını değerlendirdi. Bilgiç, Ali Koç'un '3 yıl boyunca futbolda sınıfta kaldık, gösterilen performansa 10 üzerinden 5 veririm' sözleri tamamen Aykut Kocaman ile ilgili. Başkan, en büyük hatayı Aykut Kocaman konusunda yaptığının farkında. Ayrıca Koç'un hakemlerle ilgili yapmış olduğu açıklamalara da katılıyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL