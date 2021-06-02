02 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında çarpıcı sözler! "Fenerbahçe'nin en büyük problemi..."
A Spor yorumcularından Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'de yaşananları değerlendirdi. Sarı lacivertlilerilerin başkanı Ali Koç'un basın toplantısına katılan Uluç, Koç'un açıklamalarını yorumladı. Uluç, "Fenerbahçe'nin en büyük problemi takım olamaması. Gelen ve eldeki bütün oyuncular burasının Fenerbahçe olduğunu bilmeli. Başkan Ali Koç'un disiplinli bir hoca istemesi bu yüzden" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
02.06.2021
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