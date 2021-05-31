31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç teknik direktör konusunda ne zaman karar verecek?
A Spor muhabirlerinden Ahmet Selim Kul, canlı yayında Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Kul, başkan Ali Koç'un düzenleyeceği basın toplantısında teknik direktörün açıklanmasının beklenmediğini ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
31.05.2021
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