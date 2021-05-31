Son dakika Fenerbahçe haberi: Canlı yayında açıkladı! Bu sezon Ali Koç'un son sezonu

A Spor yorumcularından Murat Özbostan, canlı yayında Fenerbahçe'deki gündemi değerlendirdi. Geride kalan 3 sezonun ardından Ali Koç'u eleştiren Özbostan, "Ben bu sezon başkanın final sezonu" ifadelerini kullandı. Öte yandan sarı lacivertlilerdeki teknik direktör belirsizliği için, "Aldığımız bilgiler Emre Belözoğlu ile devam edeceği şeklinde" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

ABONE OL