08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ankaragücü maçının ardından konuştu! "Emre Belözoğlu ile sezon sonunda..."
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Koç, "Emre hocanın performansından son derece memnunuz. Lig bitince de oturup konuşacağız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
08.05.2021
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