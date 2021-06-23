Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Attila Szalai takımdan ayrılacak mı? O rakama dikkat çekti

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin devre arasında takıma kattığı Attila Szalai sarı-lacivertlilerde göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran isimlerin başında geldi. Macar stoper, EURO 2020'de de bu çıkışının üstüne koyarak ilerledi. Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Volkan Demir aktardı. Demir, "Fenerbahçe'de Attila Szalai için gelen teklifler var ama en az 20 milyon euro'luk bir teklif gelirse sarı-lacivertliler gidişine onay verebilir." dedi. (FB spor haberleri)

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