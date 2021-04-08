08 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Dikkat çeken Samatta yorumu! "Mohamed Fenerbahçe'de olsa...
Son dakika spor haberi... A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Spor Ajansı programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçeli futbolcu Mbwana Samatta ve Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed ile ilgili de konuşan Korkmaz, "Mostafa Mohamed Fenerbahçe'de olsa bu akşam yine Samatta oynardı." yorumunu yaptı.
08.04.2021
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