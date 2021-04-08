08 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu sözleri! "3-4 oyuncuyu değiştirebilir ama..."
A Spor yorumcularından Ozan Zeybek, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Takımın başında ikinci maçına çıkacak olan sarı lacivertlilerin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Zeybek, "Eli güçlendiği zaman bu 11'den 3-4 tane oyuncuyu değiştirebilir ama bir anda sistemi bozmak kolay değil" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
08.04.2021
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