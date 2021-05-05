05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Çarpıcı sözler! "Fenerbahçeli oyuncuların motivasyonları çok farklı olacak!"
A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Ankaragücü - Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kelleci, "Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasının skoru Fenerbahçe maçını da etkileyecek" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
05.05.2021
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