Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki flaş gerçeği açıkladı! "Yaşanan sakatlıkların sebebi..."

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Sabah Sporu programında Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Karaman, "Fenerbahçe'nin bu sezon en çok dikkat etmesi gereken konu sakatlıklar. 3 haftada toplam 8 sakatlık yaşandı. Bunların birçoğu da darbe olmadan yaşandı. Bu durum bir şeylerin kontrol altına alınmadığının göstergesi. Demek ki gerekli ölçümler yapılmıyor. Bu da sakatlıkların en büyük sebebi" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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