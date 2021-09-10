10 Eylül 2021, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki flaş gerçeği açıkladı! "Yaşanan sakatlıkların sebebi..."

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Sabah Sporu programında Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Karaman, "Fenerbahçe'nin bu sezon en çok dikkat etmesi gereken konu sakatlıklar. 3 haftada toplam 8 sakatlık yaşandı. Bunların birçoğu da darbe olmadan yaşandı. Bu durum bir şeylerin kontrol altına alınmadığının göstergesi. Demek ki gerekli ölçümler yapılmıyor. Bu da sakatlıkların en büyük sebebi" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
10.09.2021
ABONE OL

DİĞER
F.Bahçe’deki flaş gerçeği açıkladı! F.Bahçe'deki flaş gerçeği açıkladı! 10.09.2021
Çarpıcı Berisha yorumu! 40’a yakın maçını izledim... Çarpıcı Berisha yorumu! "40'a yakın maçını izledim..." 09.09.2021
F.Bahçe’ye övgü dolu sözler! Oynadığı oyundan zevk alıyorlar F.Bahçe'ye övgü dolu sözler! "Oynadığı oyundan zevk alıyorlar" 08.09.2021
F.Bahçe’deki ayrılığı açıkladı! İmza tarihi... F.Bahçe'deki ayrılığı açıkladı! İmza tarihi... 07.09.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
F.Bahçe Miguel Crespo’yu resmen açıkladı! F.Bahçe Miguel Crespo'yu resmen açıkladı! 06.09.2021
Crespo’yu böyle değerlendirdi: F.Bahçe’nin çok ihtiyacı vardı Crespo'yu böyle değerlendirdi: F.Bahçe'nin çok ihtiyacı vardı 06.09.2021
Almanlar bile şaşırdı! Nasıl F.Bahçe’ye gider? Almanlar bile şaşırdı! Nasıl F.Bahçe'ye gider? 05.09.2021
F.Bahçe’nin yeni transferi İstanbul’da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 05.09.2021
F.Bahçe’de Sivasspor hazırlıkları sürüyor! 3 isim... F.Bahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor! 3 isim... 05.09.2021
Diego Rossi: Büyük bir adım attım Diego Rossi: Büyük bir adım attım 03.09.2021
Berisha ve Max Meyer ilk antrenmanına çıktı Berisha ve Max Meyer ilk antrenmanına çıktı 03.09.2021
Flaş Berisha sözleri! Büyük bir soru işareti Flaş Berisha sözleri! "Büyük bir soru işareti" 03.09.2021
Yıldız ismin bileti kesildi! Sözleşmesi feshedilecek Yıldız ismin bileti kesildi! Sözleşmesi feshedilecek 02.09.2021
F.Bahçe 2 yıldız ismi İstanbul’a getirdi! F.Bahçe 2 yıldız ismi İstanbul'a getirdi! 02.09.2021
Dikkat çeken F.Bahçe sözleri! Atılan adımlar yeterli değil Dikkat çeken F.Bahçe sözleri! "Atılan adımlar yeterli değil" 02.09.2021
F.Bahçe Diego Rossi transferini böyle duyurdu F.Bahçe Diego Rossi transferini böyle duyurdu 01.09.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan bir neşter daha! Devre arası...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den son gün sol bek bombası! Transfer...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den fırsat transferi! Vitor Pereira onay verdi
Son dakika transfer haberleri: Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer dönemi onunla kapanacak! Vitor Pereira özellikle istedi
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan takıma büyük neşter! 4 yıldız isim birden...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör