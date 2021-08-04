Son dakika spor haberi: Canlı yayında Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'sinin yeni sistemini değerlendirdi!

A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Fenerbahçe sistemi hakkında yorumlarda bulundu. Sarı lacivertlilerin Dinamo Kiev ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi konuşan Aktan, "Fenerbahçe geçtiğimiz sezonlardan ders almış görünüyor ve Vitor Pereira ile birlikte umut vadediyor. Ancak bu yeni yapılanma için farklı oyunculara da ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. İşte Ümit Aktan'ın detaylı yorumları... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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