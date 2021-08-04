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Son dakika spor haberleri: Caner Erkin Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının kadrosuna alınmadı!

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertliler altıncı ve son hazırlık maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu Caner Erkin, herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Dinamo Kiev maçının kadrosuna alınmadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
04.08.2021
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