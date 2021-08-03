Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın savunma kurgusu nasıl olacak? "Ayrılıklar olabilir"

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kiralık oyuncuların da dönmesiyle birlikte yabancı sayısı 17'ye çıktı. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kanarya'nın bu sayıyı 12-13'e düşürme hedefinde olduğunu söyleyen Kul, "Stoper hattından 1-2 oyuncu ayrılabilir, bu isimlerden biri Lemos olabilir. Novak'ı hep stoperde oynattı, onu da stoper oynatabilir. 5-6 yabancıyla yollar ayrılacak." şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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