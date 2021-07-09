09 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında olay sözler! "Vitor Pereira 'nasıl bir kadro mühendisliği' diyerek isyan etti"
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerin yeni hocası Vitor Pereira'nın kadro planlamasını eleştirdiğini ifade eden Uzundurukan, "Pereira isyan etti. 7 tane stoper 6, tane 8 numaramız var 'Bu nasıl bir kadro yapılanması!' eleştirisinde bulundu" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
09.07.2021
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