Son dakika spor haberi: Canlı yayında olay sözler! "Vitor Pereira 'nasıl bir kadro mühendisliği' diyerek isyan etti"

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerin yeni hocası Vitor Pereira'nın kadro planlamasını eleştirdiğini ifade eden Uzundurukan, "Pereira isyan etti. 7 tane stoper 6, tane 8 numaramız var 'Bu nasıl bir kadro yapılanması!' eleştirisinde bulundu" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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