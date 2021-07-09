Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin yeni formaları!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertli ekip, gelecek sezon iç ve dış sahada giyeceği formaları tanıttı. Başkan Ali Koç'un da katılımı ile düzenlenen lansmanda, çubuklu ve beyaz formalar görücüye çıktı. İşte o formalar...

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