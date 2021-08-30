30 Ağustos 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş Fenerbahçe sözleri! "2009/10'dan bu yana ilk kez kusursuz bir başlangıç yaptı..."
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Altay - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Fenerbahçe transfer eksikleri ve sakat oyuncularına rağmen, 2009/2010'dan bu yana ilk kez kusursuz bir sezon başlangıcı yaptı. En son Daum ilk 3 haftada puan kaybı yaşamamıştı. Henüz gol yemeyen bir Fenerbahçe var. İlk 2 haftada 7 gol atmış Altay'a neredeyse hiç pozisyon vermediler. Bunu alkışlamak gerekiyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
30.08.2021
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