Erman Toroğlu'dan Altay - Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak sözler! "Mesut Özil maçtan önce Pereira'ya..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Altay - Fenerbahçe maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, mücadele öncesi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Mesut Özil ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Usta yorumcu, "Mesut maçtan önce Pereira'ya 'Beni oynatmayacaksan kadroya alma' demiş" dedi. (FB spor haberi)

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