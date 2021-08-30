Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Hidemasa Morita transferinde flaş gelişme! Kulübü Santa Clara ile anlaşma sağlanamadı

Fenerbahçe'ye bir süredir görüşmelerinin sürdürdüğü Hidemasa Morita transferinde kötü haber geldi. Sarı lacivertliler Japon oyuncunun transferi için kulübü Santa Clara ile maddi konularda anlaşma sağlayamadı.

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