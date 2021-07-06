Son dakika spor haberi: Canlı yayında böyle yorumladı! "Fenerbahçe'nin oyuncuları Vitor Pereira'ya uygun değil"

A Spor yorumcusu Turgay Altay, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira hakkında yorumlarda bulundu. Sarı lacivertlilerin kadrosunun Portekizli hocaya uygun olmadığını dile getiren Altay, "Fenerbahçe'nin oyuncu profili Pereira'nın kompakt ve sert olan oyun anlayışına uygun değil" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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