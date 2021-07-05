05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Vitor Pereira Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı!
Teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı oturtan Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde başladı. Sarı-lacivertliler böylelikle Portekizli teknik adam yönetiminde ilk idmanına da çıkmış oldu. İşte ilk görüntüler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
05.07.2021
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