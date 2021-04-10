10 Nisan 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor maçının ardından canlı yayında çok sert Fenerbahçe sözleri! "Hayal görüyorsunuz"
A Spor yorumcularından Mehmet Emin Uluç, canlı yayında Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Sarı lacivertlileri çok sert sözlerle eleştiren Uluç, "Şampiyonluk iddialarından bulunuyorsunuz ama hayal görüyorsunuz" ifadeleri kullandı. Ayrıca Uluç, Gaziantep FK maçında Sosa ve Mert Hakan Yandaş ikilisinin oynaması gerektiğini dile getirdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
10.04.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Olay sözler! "Emre Belözoğlu'nu göreve getirmek ben şampiyon olmayacağım demek"
- Kemal Belgin, Fenerbahçe'nin Kalan Maçlarını Yorumladı! / A Spor / Spor Ajansı / 09.04.2021
- Mehmet Özcan:"Yeni Sezonda Galatasaray'ın İlk Transferi Aytaç Kara Olacak" / A Spor
- Olay sözler! "Emre Belözoğlu'nu göreve getirmek ben şampiyon olmayacağım demek"
- Canlı yayında çok sert sözler! "Ben olsam utanır sokağa çıkamam"
- Emre ve Taylan Karagümrük maçında oynayacak mı? İşte son durum...
- Ahmet Akcan:"Galatasaray'ın Şampiyonluk Yolunda Kalan Maçlarını Kazanacak Gücü Var" / A Spor
- Canlı yayında çok sert sözler! "Ben olsam utanır sokağa çıkamam"
- Emre Kaplan'dan Galatasaray İle İlgili Flaş Açıklama: "Bazı Oyuncularda Rahatsızlık Yarattı"/ A Spor
Daha Fazla Gör
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Sinovac aşısının bağışıklık oranı ne? Açıklandı...
- Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig