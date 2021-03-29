29 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe Dorukhan Toköz için..."
Son dakika Fenerbahçe haberi: A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Domaç, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürülen Dorukhan Toköz ile ilgili konuştu.
29.03.2021
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