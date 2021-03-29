Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe Dorukhan Toköz için..."

Son dakika Fenerbahçe haberi: A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Domaç, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürülen Dorukhan Toköz ile ilgili konuştu.

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