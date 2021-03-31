31 Mart 2021, Çarşamba
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Ozan Zeybek'ten Luız Gustavo yorumu: Fenerbahçe'de bazı maçlarda el freni gibi oldu
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun teknik sorumlu olmasıyla birlikte sahada nasıl bir dizilişle yer alacak? A Spor yorumcusu Ozan Zeybek bu konu hakkında flaş yorumda bulundu. Zeybek, "Fenerbahçe Gustavo'suz daha agresif ve daha ofansif bir futbol sergiliyor. Gustavo, Fenerbahçe'de el freni gibi kalıyor bazı maçlarda" dedi. (FB spor haberleri)
31.03.2021
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