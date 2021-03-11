Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe Boupendza için Hatayspor ile anlaştı! İşte sözleşme şartları...

A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan ve Gürcan Bilgiç, canlı yayında Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi. Uzundurukan, sarı lacivertlilerin Boupendza ve Hatayspor ile anlaştığını dile getirirken Bilgiç ise, "Türkiye'de kalırsa Fenerbahçe forması giyecek" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

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