11 Mart 2021, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe Boupendza için Hatayspor ile anlaştı! İşte sözleşme şartları...

A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan ve Gürcan Bilgiç, canlı yayında Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi. Uzundurukan, sarı lacivertlilerin Boupendza ve Hatayspor ile anlaştığını dile getirirken Bilgiç ise, "Türkiye'de kalırsa Fenerbahçe forması giyecek" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)
11.03.2021
ABONE OL

DİĞER
F.Bahçe Hatayspor ile anlaştı! İşte şartlar... F.Bahçe Hatayspor ile anlaştı! İşte şartlar... 11.03.2021
Caner antrenmana çıktı! İşte o anlar... Caner antrenmana çıktı! İşte o anlar... 11.03.2021
F.Bahçe'de Caner döndü! İşte yaşananlar... F.Bahçe'de Caner döndü! İşte yaşananlar... 11.03.2021
Gustavo Gençlerbirliği maçında ilk 11'de başlayacak mı? Gustavo Gençlerbirliği maçında ilk 11'de başlayacak mı? 11.03.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Perotti'de sevindiren gelişme! İşte o anlar... Perotti'de sevindiren gelişme! İşte o anlar... 10.03.2021
Caner takıma dönecek mi? Canlı yayında açıkladı Caner takıma dönecek mi? Canlı yayında açıkladı 10.03.2021
F.Bahçe'nin hocasına tribünden kağıt gitmez "F.Bahçe'nin hocasına tribünden kağıt gitmez" 09.03.2021
Ömer Üründül'den Mesut Özil yorumu! Oynadığı zaman... Ömer Üründül'den Mesut Özil yorumu! "Oynadığı zaman... 09.03.2021
Mert Hakan'a övgü dolu sözler! Konyaspor maçında... Mert Hakan'a övgü dolu sözler! "Konyaspor maçında..." 09.03.2021
Flaş transfer yorumu! En az 4-5 sezon... Flaş transfer yorumu! "En az 4-5 sezon..." 09.03.2021
Ne Mesut Özil ne İrfan Can! F.Bahçe'deki tek gerçek... Ne Mesut Özil ne İrfan Can! "F.Bahçe'deki tek gerçek..." 09.03.2021
Gürcan Bilgiç: Skubic kırmızı kart görmeliydi Gürcan Bilgiç: Skubic kırmızı kart görmeliydi 08.03.2021
Marcao'nun dokunulmazlığı var herhalde "Marcao'nun dokunulmazlığı var herhalde" 08.03.2021
Erol Bulut'tan eleştirilere yanıt geldi! Erol Bulut'tan eleştirilere yanıt geldi! 08.03.2021
Pelkas taburcu oldu! Pelkas taburcu oldu! 08.03.2021
Konyaspor maçında sakatlanan Pelkas'ın sağlık durumu nasıl? Konyaspor maçında sakatlanan Pelkas'ın sağlık durumu nasıl? 08.03.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut oyun anlayışını değiştiriyor! İşte yeni sistem...
Galatasaray Belhanda'nın alternatifini buldu! İşte Fatih Terim'in transferde gelecek planları...
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Younes Belhanda çılgınlığı!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 bomba golcü! Emre Belözoğlu operasyona başladı
Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında gergin anlar! Erling Haaland...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den açıklama geldi! Dimitris Pelkas...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ