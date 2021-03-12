12 Mart 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçeli Caner Erkin için flaş sözler! "Dilinin ayarı yok"
27 Şubat tarihinden itibaren kadro dışı bırakılan Caner Erkin, 11 Mart'ta düzenlenen antrenmanla birlikte takıma geri döndü. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendirirken, deneyimli sol bek hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Uluç, "Caner'in kötülüğü dilinde. Duygularını uçlarda yaşayan bir adam, dilinin ayarı yok" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
12.03.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- F.Bahçe Hatayspor ile anlaştı! İşte şartlar...
- Hıncal Uluç ile Baş Başa - 11.03.2021
- Uluç'tan flaş Terim sözleri! "Formayı adil dağıtmıyor"
- Hıncal Uluç'tan flaş Belhanda sözleri! "Kutluyorum..."
- Galatasaray'ın 'Süper Yıldız' Transferini Zeki Uzundurukan Açıkladı / Spor Gündemi / 10.03.2021
- Caner antrenmana çıktı! İşte o anlar...
- Uluç'tan Belhanda yorumu! "Olayı bu noktaya Terim getirdi"
- Hıncal Uluç ile Baş Başa - 11.03.2021
- Gustavo Gençlerbirliği maçında ilk 11'de başlayacak mı?
Daha Fazla Gör
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig