27 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Volkan Demir'den flaş yorum! "Fatura sadece Erol Bulut'a yazmaz" (TS-FB haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Volkan Demir, 'Sabah Sporu' programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Demir, "Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında beraberlik ya da mağlubiyetin bir farkı yok. Ayrıca Fenerbahçe bu karşılaşmadan mağlup ayrılırsa fatura sadece Erol Bulut'a yazmaz" dedi. (FB spor haberleri)
27.02.2021
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