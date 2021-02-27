27 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ceyhun Eriş'ten flaş yorum: Fenerbahçe'de egosu çok yüksek oyuncular var
Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Ceyhun Eriş, Fenerbahçe'nin gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eriş, "Fenerbahçe'nin kadrosunda Gökhan, Caner, Sosa, Mesut, Gustavo ve yaşı genç olmasına rağmen Pelkas gibi egosu çok yüksek oyuncular var." dedi. (FB spor haberleri)
27.02.2021
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