27 Şubat 2021, Cumartesi
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Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi Taner Karaman'dan flaş yorum! "Nwakaeme'nin karşısında Gökhan Gönül oynarsa 1 gol 1 asist yapar"
A Spor yorumcusu Taner Karaman, 'Sabah Sporu' programında Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi çok ilginç yorumlarda bulundu. Karaman, "Fenerbahçe eğer Nwakaeme'nin karşısında Gökhan Gönül'ü oynatırsa hata yapar. O zaman Nwakaeme 1 gol 1 asist yapar. Nazım Sangare'yi tercih edecektir." dedi. (TS haberleri -FB haberleri)
27.02.2021
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