Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi Taner Karaman'dan flaş yorum! "Nwakaeme'nin karşısında Gökhan Gönül oynarsa 1 gol 1 asist yapar"

A Spor yorumcusu Taner Karaman, 'Sabah Sporu' programında Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi çok ilginç yorumlarda bulundu. Karaman, "Fenerbahçe eğer Nwakaeme'nin karşısında Gökhan Gönül'ü oynatırsa hata yapar. O zaman Nwakaeme 1 gol 1 asist yapar. Nazım Sangare'yi tercih edecektir." dedi. (TS haberleri -FB haberleri)

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