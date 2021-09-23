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Son dakika Fenerbahçe haberleri | "Fenerbahçe'de problem gol atmak değil"

Süper Lig'in 6. haftasında evinde GZT Giresunspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de problemler sürüyor. Sabah Sporu programında Fenerbahçe'yi değerlendiren Mehmet Emin Uluç "Başakşehir, Fenerbahçe için kırılma maçı oldu. Fenerbahçe rotasyonları mecburiyetten yapıyor. Bu maçların telafi olarak görülmemesi gerekir. Fenerbahçe'de problem gol atamamak değil, pozisyon üretmek."dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB haberi)
23.09.2021
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