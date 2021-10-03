Son dakika Fenerbahçe haberleri | Kasımpaşa maçı öncesinde 2 müjde!

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de 2 oyuncu kadroda olabilir. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un verdiği bilgiye göre Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin kadroda olabileceğini söyledi | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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