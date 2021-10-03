03 Ekim 2021, Pazar
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | "Fenerbahçe burada hata yapıyor"
Süper Lig'de Fenerbahçe, oyun üzerinden eleştirilmeye devam ediyor. Vitor Pereira'nın 3'lü saavunma oyunu hakkında yorum yapan Saffet Akbaş, "Hücumda rakipten fazla olman gerekiyor. Fenerbahçe 3'lü oynarken burada hata yapıyor. Kenarları kullanamıyor. Pereira'nın değişikliğe gitmesi gerekiyor." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
03.10.2021
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