03 Ekim 2021, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika Fenerbahçe haberleri | "Fenerbahçe burada hata yapıyor"

Süper Lig'de Fenerbahçe, oyun üzerinden eleştirilmeye devam ediyor. Vitor Pereira'nın 3'lü saavunma oyunu hakkında yorum yapan Saffet Akbaş, "Hücumda rakipten fazla olman gerekiyor. Fenerbahçe 3'lü oynarken burada hata yapıyor. Kenarları kullanamıyor. Pereira'nın değişikliğe gitmesi gerekiyor." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
03.10.2021
ABONE OL

DİĞER
Erman Toroğlu’ndan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı yorumu... Vitaminsiz takım! Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı yorumu... "Vitaminsiz takım!" 03.10.2021
Fenerbahçe burada hata yapıyor "Fenerbahçe burada hata yapıyor" 03.10.2021
Kasımpaşa maçı öncesinde 2 müjde! Kasımpaşa maçı öncesinde 2 müjde! 03.10.2021
Fenerbahçe’ye Mesut Özil’den iyi haber! Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den iyi haber! 01.10.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
15. yüzyılın ilk yarısında yaşayan bir deli galiba! "15. yüzyılın ilk yarısında yaşayan bir deli galiba!" 01.10.2021
O isimden Fenerbahçe’ye flaş sözler! Balon toplarla ne tür bir sonuca gitmeyi hedeflediniz? O isimden Fenerbahçe'ye flaş sözler! "Balon toplarla ne tür bir sonuca gitmeyi hedeflediniz?" 01.10.2021
Pelkas’tan maç sonu flaş sözler: Hatalarımız... Pelkas'tan maç sonu flaş sözler: "Hatalarımız..." 30.09.2021
Vitor Pereira Fenerbahçe - Olympiakos maçı sonrası konuştu Vitor Pereira Fenerbahçe - Olympiakos maçı sonrası konuştu 30.09.2021
Fenerbahçeli Arda Güler’den 2 gol birden! Fenerbahçeli Arda Güler'den 2 gol birden! 30.09.2021
Mesut Özil Olympiakos maçında oynayacak mı? Mesut Özil Olympiakos maçında oynayacak mı? 30.09.2021
Canlı yayında açıkladı! Bu sadece bir maç değil Canlı yayında açıkladı! "Bu sadece bir maç değil" 30.09.2021
Mesut Özil’den F.Bahçe’ye kötü haber Mesut Özil'den F.Bahçe'ye kötü haber 29.09.2021
Pereira resmen açıkladı! Caulker’ı neden istemedi? Pereira resmen açıkladı! Caulker'ı neden istemedi? 29.09.2021
Olympiakos maçı öncesi flaş yorum! F.Bahçe’de değişiklik gerekiyor Olympiakos maçı öncesi flaş yorum! "F.Bahçe'de değişiklik gerekiyor" 29.09.2021
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe’de sakatlar geri dönüyor Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de sakatlar geri dönüyor 27.09.2021
Mesut oynayabilirim dediği süre boyunca ilk 11 oynar "Mesut oynayabilirim dediği süre boyunca ilk 11 oynar" 27.09.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira yönetime raporunu sundu! 2 isim gidiyor
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den devre arası operasyonu! 2 ismin biletini kesti
Son dakika spor haberleri: Vitor Pereira'nın sistemine uymadı! Fenerbahçe yıldız futbolcuyla yollarını ayırıyor
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! 3 futbolcu ve 150 milyon...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Taraftarlar Ajax maçı öncesi Amsterdam'da Dam Meydanı'nda toplandı!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye devre arası transfer piyangosu! Vitor Pereira onay verirse gidecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör