30 Eylül 2021, Perşembe
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe-Olympiakos maçı öncesi Gürcan Bilgiç canlı yayında böyle açıkladı
UEFA Avrupa Ligi D grubu 2. maçında Olympiakos deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hedef 3 puan. Maç öncesinde Pereira'ya değinen Gürcan Bilgiç, "Pereira eski takımına ve Yunanistan'a karşı kendini göstermek isteyecektir çünkü oradan ayrılırken ağır eleştiriler almıştı." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
30.09.2021
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