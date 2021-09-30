Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe-Olympiakos maçı öncesi Gürcan Bilgiç canlı yayında böyle açıkladı

UEFA Avrupa Ligi D grubu 2. maçında Olympiakos deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hedef 3 puan. Maç öncesinde Pereira'ya değinen Gürcan Bilgiç, "Pereira eski takımına ve Yunanistan'a karşı kendini göstermek isteyecektir çünkü oradan ayrılırken ağır eleştiriler almıştı." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL