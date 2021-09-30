30 Eylül 2021, Perşembe
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil Olympiakos maçında oynayacak mı?
UEFA Avrupa Ligi D grubu 2. maçında Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanına çıkacak. Sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında bilgi veren A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Sosa, Nazım, İrfan Can, Tisserand sakatlıkları sebebiyle kadroda olmayacak. Serdar Aziz'in de bel ağrısı sebebiyle kadroda yer almasını beklemiyoruz. Mesut Özil grip olduğu için son idmanda yoktu. Tedavi uygulanıyor, maç kadrosunda olacaktır." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( FB spor haberi)
30.09.2021
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