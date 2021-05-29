Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dikkat çeken Emre Belözoğlu yorumu! "Hala açıklanmamış olması..."

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Transfer Raporu programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Zeybek, sarı-lacivertli takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Emre Belözoğlu ile ilgili "Hala açıklanmamış olması Emre Belözoğlu'nu tartışılır noktaya getirdi." dedi. (FB spor haberi)

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