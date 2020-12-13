Son dakika Fenerbahçe haberi: Mehmet Emin Uluç: Ortada bir plan göremiyorum

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'nin sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Erol Hoca planlarım var diyor ama sahaya hiçbir şey yansımıyor. Ortada bir plan göremiyorum. Fenerbahçe'nin ilk rakip yarı alanda paslaşması 9. dakikada oldu." dedi.

ABONE OL