Mehmet Emin Uluç: Mert Hakan nasıl bir performans gösterdi de ilk 11'i hak etti!?

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'a kendi evinde 3-0 gibi bir skorla mağlup olan Fenerbahçe'de yenilginin yankıları sürüyor. Sarı-lacivertliler için birçok çevreden eleştirilerin hedefi olurken, A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Uluç değerlendirmesinde Mert Hakan Yandaş'a dikkat çekerek "Mert Hakan ilk 11'i hak edecek ne yaptı?" dedi.

ABONE OL