Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! "Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim"

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım A Spor'un sorularını yanıtlayarak gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Galatasaray yönetimi Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe yönetimine savaş şeklinde mantık yürütüyorlar" diyen Yıldırım, "Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. 20 sene hizmet ettim, ederken de neler yaptığımı biliyorsunuz. Fenerbahçe için hapis yattım." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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