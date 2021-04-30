30 Nisan 2021, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu ve futbolculara eleştiri! "Alanyaspor maçındaki puan kaybı..."

Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Uluç, golsüz beraberlikle tamamlamanan mücadelede teknik sorumlu Emre Belözoğlu ve futbolcuları eleştirerek "Fenerbahçe'nin puan kaybını hakem üzerinden okuyamam. Hocaya ve futbolculara yazar." ifadelerini kullandı.
30.04.2021
ABONE OL

DİĞER
Belözoğlu ve futbolculara eleştiri! Alanya maçındaki puan kaybı... Belözoğlu ve futbolculara eleştiri! "Alanya maçındaki puan kaybı..." 30.04.2021
İptal edilen penaltıda karar doğru mu? İptal edilen penaltıda karar doğru mu? 30.04.2021
Belözoğlu'dan şampiyonluk sözleri! Her puana talibiz Belözoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Her puana talibiz" 29.04.2021
Flaş Belözoğlu-Bulut kıyası! Dağlar kadar fark var Flaş Belözoğlu-Bulut kıyası! "Dağlar kadar fark var" 29.04.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe'ye Altay müjdesi! Döneceği tarihi canlı yayında açıkladı Fenerbahçe'ye Altay müjdesi! Döneceği tarihi canlı yayında açıkladı 29.04.2021
Selahattin Baki: 5 hafta hata kaldırmaz Selahattin Baki: 5 hafta hata kaldırmaz 29.04.2021
Mesut Özil oynarsa el freni olabilir "Mesut Özil oynarsa el freni olabilir" 27.04.2021
Valencia'dan şampiyonluk açıklaması! Valencia'dan şampiyonluk açıklaması! 27.04.2021
Belözoğlu hakkında flaş sözler: Hak etmeyen futbolcuya... Belözoğlu hakkında flaş sözler: Hak etmeyen futbolcuya... 26.04.2021
İrfan Can için flaş sözler! F.Bahçe'nin ilk 11 oyuncusu değil İrfan Can için flaş sözler! "F.Bahçe'nin ilk 11 oyuncusu değil" 26.04.2021
Ekmeğini taştan çıkaran forvet haline geldi "Ekmeğini taştan çıkaran forvet haline geldi" 26.04.2021
Emre Belözoğlu: Sonuna kadar işin içinde olacağız Emre Belözoğlu: Sonuna kadar işin içinde olacağız 26.04.2021
Erman Toroğlu: Szalai'nin hareketi penaltı Erman Toroğlu: Szalai'nin hareketi penaltı 25.04.2021
Erman Toroğlu: Net penaltı Erman Toroğlu: Net penaltı 25.04.2021
Bir tane aptalca hareket yaparsın... "Bir tane aptalca hareket yaparsın..." 25.04.2021
Toroğlu'ndan flaş yorum! Bu yılın en iyi F.Bahçe'si Toroğlu'ndan flaş yorum! "Bu yılın en iyi F.Bahçe'si" 25.04.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gustavo'nun yerine bomba transfer! Emre Belözoğlu ısrarla istedi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek
29 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 indirimli ürünler neler? İşte A101 29 Nisan afişi...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Süper Lig'in 2 yıldızına kanca!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye bedava yıldız sağ bek! Sezon sonu serbest...
Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Harun Tekin'in hatası pahalıya mal oldu! "Fenerbahçe'nin kalecisi değil"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör