30 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu ve futbolculara eleştiri! "Alanyaspor maçındaki puan kaybı..."
Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Uluç, golsüz beraberlikle tamamlamanan mücadelede teknik sorumlu Emre Belözoğlu ve futbolcuları eleştirerek "Fenerbahçe'nin puan kaybını hakem üzerinden okuyamam. Hocaya ve futbolculara yazar." ifadelerini kullandı.
30.04.2021
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