Son dakika spor haberi: Flaş Fenerbahçe sözleri! "Duygusallığa yer yok"

Son dakika spor haberi: Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumucusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Futbolda duygusallığa yer yok. Fenerbahçe, donanımlı bir teknik direktör getirmezse hata yapar. Seneye çok daha güçlü rakipleri olacak." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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