14 Temmuz 2019, Pazar
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Sıradaki hedef Ndiaye
Hücum hattını Muriç, Kruse ve Rodrigues ile güçlendiren Fenerbahçe'de sıra orta saha transferine geldi... Sarı lacivertlilerin gündemindeki ilk isimse Badou Ndiaye.
14.07.2019
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